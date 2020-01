10.01.2020 | 04:00

Un recorregut d'onze quilòmetres per la vall de Valldarques, a la comarca de l'Alt Urgell, proposa el Centre Excursionista de Terrassa (CET) per aquest dissabte. El recorregut a peu començarà i acabarà a Els Vilars, amb pas per l'església romànica de Sant Romà de Valldarques, el torrent del Boter de Santa Maria i l'església de Santa Maria de Remolins, de començaments del segle XII. Inscripcions en el telèfon 609 746 214.