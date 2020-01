Javier Sólo publica un nou EP, "Un buzo en el espacio"

Redacció

09.01.2020 | 04:00

Javier Sólo, músic terrassenc establert a Lleida, ha tornat a l'actualitat musical amb un nou treball, " "Un Buzo en el Espacio"". Es tracta d'un EP produït per Dani Ferrer (Love of Lesbian) que inclou quatre temes de rock suau i contundent. Aquesta música es descriu com "un embolcall perfecte per a unes cançons amb una gran càrrega emocional, que el converteix en el treball més personal de la seva carrera", s'explica ...