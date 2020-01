El CET fa una sortida per veure els ocells del Parc de Bufalvent

S. P.

09.01.2020 | 04:00

Situat al terme municipal de Mensa, al Parc Ambiental de Bufalvent hi conviuen una planta de tractament de residus amb un entorn natural de gran riquesa faunística. És especialment interessants per les seves espècies d'ocells hivernants. El grup d'ornitologia del Centre Excursionista de Terrassa (CET) intentarà veure'ls en la sortida que ha programat per aquest dissabte pel parc i els seus voltants (el territori coneguda com "el parc de secà").

Se sortirà de Terrassa a les vuit del matí, de la Rambleta del Pare Alegre, i la tornada està prevista sobre dos quarts de tres de la tarda. Els participants han de dur prismàtics i calçat adequat. El grup posarà a la seva disposició guies d'ocells per anar explicant cada espècie.Es faran tres itineraris, molt planers i corresponents a les zones en què predominen els ametllers, les oliveres i la vinya.Inscripcions en els telèfons 661 406 716 i 656 913 770.

Matí de botànica a Sant Muç

També el grup de botànica del CET ha organitzat una sortida per aquest cap de setmana, en el seu cas el diumenge. Serà pels voltants de l'església de Sant Muç, al terme municipal de Rubí, una zona amb diverses fonts i d'interès pel que fa a la flora. El punt de trobada serà el Centre Cultural Terrassa, a les vuit del matí, i el desplaçament es farà en tren. Informació i inscripcions en el telèfon 649533035.