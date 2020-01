Vist per a sentència el judici contra l'ex-agent literària de l'escriptor Jaume Cabré

08.01.2020 | 13:00

L'Audiència de Barcelona ha deixat vist per a sentència el judici contra l'ex-agent literària de l'escriptor terrassenc Jaume Cabré, segons informa l'agència de notícies ACN. L'agent ha estat acusada d'haver-se quedat uns 87.000 euros corresponents als seus drets d'autor per la venda de llibres a França. En aquests moments, l'ex-agent s'enfronta a una petició de pena de quatre anys de presó per apropiació indeguda. Al mateix temps, li resta per retornar uns 37.000 euros a l'autor. L'acusada, durant el judici, ha reconegut que el 2014 es va quedar els diners per dificultats econòmiques de la seva agència literària. Pel que fa a l'escriptor, aquest ha reconegut que mai hauria pensat que el podrien "estafar" amb el cobrament dels drets d'autor.