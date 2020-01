Ruta pels llacs més desconeguts de Sant Llorenç

08.01.2020 | 04:00

El turó i el torrent del Llop, al Parc de Sant Llorenç del Munt, amaguen una sèrie de llacs molt poc coneguts fins i tot pels excursionistes habituals de la zona. El Centre Excursionista de Terrassa (CET) organitza demà al matí una ruta del cicle "Passejades pel Parc" per tal de veure'ls. Serà una caminada curta que començarà just davant de la urbanització de Can Font. Un cop arribats al turó del Llop, que ofereix vistes del Mont-rodon, la Mola i el Montseny, s'arribarà al pantà de la Mixeta, "un embassament molt petit, amb una petita presa obrada". Després vindran el llac de la Lola, el més gran, que "té una paret obrada que fa de presa per aguantar l'aigua", i el de la Pepa, que, diferencia dels altres dos, aquest, "té un gran talús de terra que és el que aguanta l'aigua del llac". Els participants sortiran a les vuit del matí, del Centre Cultural. Inscripcions en els telèfons 618 27 00 49 i 619 963 134.