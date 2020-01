Melcior va tenir un moment de nervis en ser atacat amb caramels

S. P.

08.01.2020 | 04:00

Per les xarxes socials i també en diferentes mitjans de comunicació com El Diari s'ha difós, els darrers dies, un vídeo de deu segons de la cavalcada dels Reis Mags d'Orient a Terrassa, en què es veu a Melcior llançant caramels amb virulència, com emprenyat, al públic del carrer. Una acció inusual en un rei mag, que ha motivat també opinions crítiques a les xarxes.Ricard Figueras, president del Social, que organitza ...