La Geganta Vella també es pot tenir a casa en miniatura

Redacció

08.01.2020 | 04:00

La setmana de Festa Major es va posar a la venda una rèplica en figura de goma del Gegant Vell, Robesa. I ara, coincidint amb les festes nadalenques, arriba la Pepona.Es tracta de rèpliques en miniatura que fan una alçada de 28,5 cm (Robesa) i 27,5 cm (Pepona), i 8,5 cm de base, unes mides idònies tant per a decoració com per a col·lecció. Les figures estan fabricades amb tintes i materials homologats, de manera que es poden mullar i els infants ...