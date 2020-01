08.01.2020 | 04:00

El Col·lectiu d'Usuaris de la Bici Sense Presses ha programat per aquest divendres un itinerari nocturn pel Passeig de les Aigües, a Barcelona. Els participants agafaran el tren de l'estació FGC Rambla, a les 7.15 del vespre, per començar en la de Vallvidrera un recorregut en bicicleta d'uns 25 quilòmetres, amb pas per la zona de Finestrelles. Les inscripcions, fins demà a cub.sensepresses@gmail.com.