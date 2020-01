Passió a ritme de boogie woogie

Crítica de música. 16ª Blues & Boogie Reunion

Pamela Navarrete

08.01.2020 | 04:00

El pianista Lluís Coloma fa setze anys que reivindica el seu amor pel blues i la música del boogie woogie amb concerts que aconsegueixen omplir, any rere any, la Nova Jazz Cava, dins la seva programació nadalenca. La clau d'aquestes trobades és la presència de pianistes internacionals, amb els quals guarda no només una afinitat musical sinó que, moltes vegades, es tracta d'activistes tan apassionats com ell mateix.El concert intenta, i ...