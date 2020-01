Txarango esgota les localitats per a una tercera data de la seva gira de comiat

07.01.2020 | 15:14

El grup Txarango va afegir la setmana passada una tercera data en el pas de la seva gira "El gran circ" per Terrassa, però les localitats s'han tornat a esgotar. El grup va voler "poder correspondre el màxim de llocs, augmentant la gira de la carpa de circ allà on ens ha estat possible per calendari i disponibilitat." Al mateix temps van redimensionar el tour "per recórrer algunes ciutats d'Europa i acabar tot aquest viatge amb un concert final", del qual encara no s'han posat a la venda les entrades. Tanmateix, el grup ha anunciat que "no hi haurà més concerts que els anunciats." En total seran 41 concerts en 14 municipis, tot i que encara resten dates per anunciar fora de Catalunya. L'espectacle comptarà amb la participació del director i escenògraf Lluís Danés, de professionals del món de el circ i de "molts amics i amigues del món de la música que anirem recollint a cada parada ". Aquesta gira arribarà els dies 2, 3 i 4 d'octubre de 2020 a Terrassa, quan la carpa del grup s'instal·li a Parc Vallès, amb totes les localitats esgotades.