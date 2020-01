"Les virtuts d'un pianista són la paciència, el coratge i la seguretat" 

Ingrid Cusidó, pianista egarenca, té una bona experiència actuant per tot el món.

Sergi Estapé

04.01.2020 | 04:00

Ha actuat a gairebé tots els continents i una de les intervencions més destacades d'aquest darrer any van ser els seus cinc recitals a l'església de Saint Peter's Church, a Lutton Place. Ingrid Cusidó, pianista egarenca,va brillar en el marc del Festival Internacional Fringe d'Edimburg, en el que va suposar la primera aparició de l'artista a aquest certamen.Cusidó va tornar a un país que coneix molt bé, ja que hi ha viscut.Què és el Festival Internacional d'Edimburg on va tocar?És un festival ...