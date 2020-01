Una campana de 1638, segurament de la Seu d'Ègara, i que potser es deia Maria

Santi Palos

04.01.2020 | 04:00

Estudiar un objecte tan peculiar com és una campana d'església no és només descriure un instrument musical, sinó que és, també, reviure un testimoni sonor, una veu, l'única que ens resta d'un passat, ara mig perdut", comencen Cristina Coll i Antoni Moro el seu treball sobre la de l'any 1638, de 33 kg de pes, que conserva el Museu de Terrassa. Aquesta campana va ser la peça triada per la institució com a "joia" amb motiu del Dia Internacional dels Museus d'enguany, i Coll i Moro n'han publicat ...