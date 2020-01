La Blues & Boogie Reunion torna amb tres convidats

P.N.

04.01.2020 | 04:00

Ja van setze edicions de la Blues & Boogie Reunion que, cada any per aquestes dates, omple de ritme l'escenari de la Nova Jazz Cava. La Nit de Reis i la seva diada tindran com a protagonistes al pianista Lluís Coloma, el seu inseparable trio i els convidats d'excepció.Enguany, el dia 5 a la nit aquests "piano stars" seran Chase Garrett (piano i veu) i Paddy Milner (piano). Pel que fa a demà a la tarda, repetirà Chase Garrett i se sumarà a ...