Amb un bagatge i una carrera molt prolífica

Fa tres anys que ha tornat a Terrassa, després de passar-ne 25 vivint a Londres, on va estudiar a la Guildhall School of Music and Drama, a on es va llicenciar. Va estudiar al principi al Conservatori de Terrassa, on li van concedir el Premi Extraordinari de Grau Elemental. Entre els seus professors destaquen pianistes de la talla de Nikolai Demidenko, Tatiana Sarkissova o Joaquín Achucarro. Ha actuat per gairebé tots els continents. Ha fet actuacions a la Filarmonia de Kaliningrad, a Rússia, a la Xina, a Hong Kong i a altres punts del planeta com els Estats Units, Mèxic, Guatemala, Uruguai o Brasil. L'any 2002, l'Institut de Cultura Mexicà li va atorgar el Mèrit Artístic. El seu punt més àlgid, precisament, va ser la gira que va fer per terres mexicanes i per Guatemala, l'any 2002. Ha actuat, també, per tota Catalunya, a ciutats com Barcelona o La Seu d'Urgell.