Taller per a la creació de videojocs 

03.01.2020 | 04:00

La Biblioteca del districte 5 engegarà aquest primer trimestre de l'any la proposta Codeclub, un taller per aprendre a crear videojocs, animacions i pàgines web. El taller està adreçat a infants de 9 a 12 anys, i es celebrarà tots els dilluns del primer trimestre de 2020, a les 17.30 hores, a la mateixa Biblioteca districte 5. Les inscripcions es poden fer a la bd5, per telèfon 93 735 09 27 o per correu electrònic bd5@terrassa.cat.Codeclub ...