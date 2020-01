L'ESCAC celebra els 25 anys a la Filmoteca de Barcelona

03.01.2020 | 12:18

L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ja ha fet un quart de segle, i per commemorar aquesta fita s'ha engegat un cicle que aplega els principals talents sorgits del centre. La inauguració del cicle tindrà lloc aquesta tarda, a les 19.30 hores a la Sala Chomón, i inclourà els primers treballs produïts des de l'ESCAC: el curtmetratge "Mis vacaciones", de J.A. Bayona, i el llargmetratge "Lo mejor de mí", de Roser Aguilar, tots dos guardonats a festivals nacionals i internacionals. També hi assistiran la resta dels cineastes participants al cicle, dels quals en setmanes successives, els dijous de gener i febrer, es projectaran els primers treballs. Es veuran curts i llargmetratges de Javier Ruiz Caldera, Mar Coll, Dani de la Orden, Patricia Font, Kike Maíllo, Alejandro Marzoa, Guillem Morales, Àlex Pastor, Sergi Pérez, Nely Reguera i Elena Trapé, que hi seran presents per presentar les sessions i mantenir un col·loqui amb el públic.