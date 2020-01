L'Agrupació de Pessebristes premia catorze concursants

Pamela Navarrete

03.01.2020 | 04:00

El 88è Concurs de Pessebres de Terrassa i Comarca, organitzat per l'Agrupació de Pessebristes de Terrassa, ha assolit una participació sense precedents. Enguany s'han rebut cinquanta candidatures de pessebres, 34 per a participar a la categoria de familiars, 9 per a la d'entitats i 7 a la categoria escolar. La participació ha estat més fàcil que mai, a través d'un número de whatsapp, i a més tothom ha pogut conéixer els ...