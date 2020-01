Catorze pessebres, premiats al concurs de l'Agrupació de Pessebristes

02.01.2020 | 14:19

L'Agrupació de Pessebristes de Terrassa ha donat a conèixer els guanyadors del Concurs de Pessebre de Terrassa i Comarca, en les seves diferents categories. La categoria amb més participació, la de pessebres familiars, ha tingut vuit guanyadors en les seves diferents categories. En el Grup Populars, el primer premi ha estat per la família Sanahuja Humet. En el grup d'artístics, el primer premi artístic ha estat per Angelina Sala Cardona i el primer premi construcció per Alfons Martínez Jordán. També s'ha reconegut el pessebre més enginyós, de Rafael Martinez Torró, i el pessebre més original, de Maria Jose Busquet. Quant als Grups Infantils, han obtingut el premi al pessebre més coquetó Estel i Nil Prat Pano i el premi al pessebre amb millor disseny se l'ha endut Ariadna Serra. Així mateix, el pessebre més votat pel públic a instagram ha estat el de la família Llobet Padrós.

Els guanyadors en la Categoria Entitats han estat el Centre Cultural "El Social" (amb el primer premi Artístics) i la Fundació Busquets (amb el primer premi Populars). En aquesta mateixa categoria, Cachódromo s'ha endut el Premi al pessebre més original.

Pel que fa a les escoles, el primer premi ha recaigut en l'original pessebre de l'Escola La Nova, fet amb taps de plàstic, mentre que l'escola França s'ha endut el Premi a la millor manualitat i Viaró Infantil el Premi al millor reciclat.