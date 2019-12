L'Home dels Nassos acomiada l'any de mercat a mercat

31.12.2019 | 12:14

Diu la llegenda que l'Home dels Nassos és aquell personatge que té tants nassos com dies té l'any. "Segons la tradició, aquest nassut surt al carrer la vigília de Cap d'Any, i mentre els infants busquen a un ésser fabulós amb 365 nassos, no s'adonen que a l'any només li queda un dia i que el personatge pot ser qualsevol que tingui nas." Des d'aquesta premissa, que expliquen els organitzadors d'aquest esdeveniment a Terrassa (recuperat fa només uns quants anys), una nombrosa comitiva acompanya, de mercat a mercat, al Nassut de Nassrogent. Aquest explorador, que dedica els seus dies a ser Guardià dels Boscos, inicia cada dia 31 de desembre al matí la seva recerca de l'Home dels Nassos.

A Terrassa l'acompanyen gralles, flabiols, membres de la Banda de Terrassa, el Ball de Pastorets i altres tres personatges tan decidits com ell mateix: els seus ajudants fidels, en Janús i en Fumera, i Margarida Tafanera, directament vinguda del carrer de Calabruixa. Tots ells han començat aquest matí la jornada al davant de la Plaça del Triomf, on força públic -entre els quals hi havia molts nens i nenes-, ha seguit els seus balls i l'alegria amb la qual el Ball de Pastorets ha fet les seves danses amb llargs bastons. Un dels moments més espectaculars ha estat quan han creuat els seus bastons, dins d'una evolució anomenada "bota", i han elevat -no sense tremolors- la gran figura del Nassut.

Les barretines s'han barrejat amb els nassos de mentida que alguns dels organitzadors repartien, i a l'interior del Mercat no hi cabia ni una agulla. Per aquesta raó s'ha sortit de l'interior més aviat de l'hora prevista, i s'ha iniciat la Cercavila amb els Capgrossos pujats a una calessa tirada per un cavall negre. Aquesta circumstància ha fet comentar a una part del públic que la sortida de l'animal podria provocar polèmica; ja que a la Cavalcada de Reis no hi ha animals, no entenien com podia sortir un animal en una celebració popular com aquesta.

Amb tot, la cercavila s'ha desenvolupat sense novetat, de forma molt animada i captant l'atenció d'un públic nombrós. La banda gairebé no ha parat de tocar, a voltes peces tan conegudes com "Bajo el mar" (de "La sirenita") o "Bella Ciao." En alguns dels trams s'ha fet una versió reduïda del Ball de Pastorets, i un cop arribats a la Font Vella, davant del Social, s'ha fet el ball pels membres de l'entitat que esperaven, pacients, la comitiva. A cada una de les parades, el pregoner, amb el seu altaveu de temps immemorials, convidava als vianants a unir-se a la recerca de l'Home dels Nassos. La cercavila ha acabat al Mercat de la Independència, sense que l'Home dels Nassos s'hagi deixat veure...