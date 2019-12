Vint anys del Cinema Catalunya municipal

text: sergi estapé foto: nebridi aróztegui

27.12.2019 | 19:30

El Cinema Catalunya està d'aniversari. El passat 23 de desembre, aquest equipament va complir 20 anys com a cinema municipal. Poc abans de la conclusió de l'any 1999, després d'una llarga trajectòria com a cinema privat, va reobrir les seves portes després que l'Ajuntament de Terrassa optés per adquirir-lo, i per evitar el tancament d'una sala simbòlica de la ciutat i mantenir-lo viu i per poder continuar oferint cinema al centre de la ciutat. En l'actualitat, la gestió recau en la Societat ...