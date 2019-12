 "El quinto és alegria, disbauxa; qui vulgui serietat que vagi al bingo"

Matías Jiménez lloro del quinto que es jubila després de 50 anys

Javier Llamas

28.12.2019 | 04:00

Per què, Matías?Ja estic cansat. Porto moltíssims nadals sense la família. Moltes nits de cap d'any d'absència. En cinquanta anys només he estat quatre o cinc sense cantar números. He arribat a treballar en el quinto de cinc de la tarda a cinc de la matinada, arribar a casa, dutxar-me i posar-me a treballar en la meva feina!Quan va començar en això?Vaig començar en el Nadal de 1969 en el bar Joventut, al carrer de Sant Damià. Allà feien el quinto-quinto, de només una línia, no el ple que es fa ...