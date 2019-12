El "Misteri de Nadal" visita la Seu d'Ègara de la mà d'Enfoc

28.12.2019 | 04:00

El "Misteri del Nadal" torna aquest diumenge a la Seu d'Ègara, assolint la seva setena edició. La jornada començarà a les 17 hores a la mateixa entrada del recinte de la Seu d'Ègara, on es rebrà a l'audiència amb una actuació del grup "Rock and Kids." La formació oferirà "un recital de nadales versionades amb clau de rock per a cantar i ballar des del més petit al més ganàpia de la casa", expliquen els organitzadors.Una mica més tard, a les 18.30 es farà una gala lírica a l'interior de Sant ...