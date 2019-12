28.12.2019 | 04:00

El "Concert de Nadal" organitzat per Amunt i Crits, amb la cobla Sant Jordi, va exhaurir dimecres les entrades a l'Auditori Municipal. La cobla va interpretar el programa previst, presentat per Joan Teixidor, i l'entusiasme del públic va motivar fins a tres bisos: "L'alsaciana", la " Marxa Radetzky" de Johann Strass i, per acabar, "La Santa espina". Després, tots els espectadors van ser convidats a cava i neules.