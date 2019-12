48 pessebres participen aquest any al concurs Concert d'orgue a la parròquia de la Sagrada Família

27.12.2019 | 19:30

Malgrat que les bases fixaven el 22 de desembre com a termini per les inscripcions del Concurs de Pessebres d'aquest any, l'Agrupació de Pessebristes de Terrassa, que l'organitza, ha decidit acceptar les que li han arribat durant els dies següents. De manera que el nombre total de pessebres participants ha estat finalment de 48. D'aquests, 32 concorren en la categoria de pessebres familiars, set en la de grups escolars i nou en la d'entitats. El jurat farà públic el seu veredicte la setmana ...