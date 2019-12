El recital "Darrere el vidre" tanca avui el cicle d'homenatge a Feliu Formosa Sessions de jocs del Quinto per a persones amb capacitats diverses

26.12.2019 | 19:58

Organitzada per diverses entitats, una programació d'activitats d'homenatge ciutadà al poeta, dramaturg i traductor Feliu Formosa s'ha desenvolupat durant dues setmanes. "Terrassa a Feliu Formosa" es tanca avui amb el recital "Darrere el vidre". A les deu de la nit, a la sala d'actes d'Amics de les Arts, Carme González, Cris Sirvent, Miquel Mallafré i Òscar Muñoz reciten una selecció de poemes de Formosa triats per ell i per Pau Monterde, director de l'espectacle. Joan Grimalt farà els ...