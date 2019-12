El terrassenc Oriol Vallès presenta el seu nou àlbum "The Snow"

26.12.2019 | 12:15

Oriol Vallès Quartet és el nom de la formació amb la qual el trompetista terrassenc líder del grup presentarà el seu nou àlbum, "The Snow." Oriol Vallès l'introdueix amb les següents paraules: "He viscut els tres últims anys a la ciutat de Nova York. Durant aquest temps he experimentat residir en una gran metròpolis lluny de la meva llar i també he aprofundit en aquesta música i cultura. El reflex d'aquest camí que he emprès és 'The Snow', un relat sobre l'hivern a Nova York: fred, llarg, desolador, però alhora renovador i inspirador". El músic és un trompetista emergent de l'escena del jazz europea i de Nova York, i aquest treball és el volum 3 del col·lectiu i segell discogràfic The Changes. Aquest divendres 27 el presenta a la Nova Jazz Cava acompanyat per Xavi Torres (piano i fender rhodes), Xavi Castillo (contrabaix) i Andreu Pitarch (bateria.)