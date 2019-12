"Operación Triunfo" torna el 12 de gener

26.12.2019 | 16:56

El nou any comença a La 1 amb una de les seves grans estrenes: "Operación Triunfo 2020". El talent musical produït per RTVE en col·laboració amb Gestmusic Endemol i emès des del Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa, torna a La 1 el diumenge 12 de gener, a les 22.00 hores, amb la seva Gala 0, en la qual es revelaran els 18 aspirants a entrar a l'Acadèmia. Una nova edició del programa presentat per Roberto Leal que segons els promotors "compta amb un dels millors càstings de la seva història" i novetats en l'Acadèmia, el claustre de professors i el jurat.

En aquesta edició, quatre professionals de la indústria musical valoraran als concursants cada setmana: Nina, que va ser la primera directora de l'Acadèmia d'"OT"; la cantant i compositora Natalia Jiménez; el director d'emissores musicals de COPE, Javier Llano; i el director artístic i exmembre del grup de pop i rock "Modèstia Aparte", Javier Portugués "Portu".

Més de 10.000 persones es van presentar a les proves celebrades en nou ciutats espanyoles. A la prova final, celebrada al novembre, hi van assistir al voltant d'un centenar d'aspirants. D'ells, 30 han estat preseleccionats i serà al llarg de la Gala 0 quan els espectadors descobreixin les identitats dels 18 aspirants a entrar a l'Acadèmia.