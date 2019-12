Música i poesia per Sant Esteve al Centre Excursionista

S.P.

26.12.2019 | 16:56

Cada 26 de desembre, el Centre Excursionista deTerrassa (CET) organitza, al seu local, un recital de poesia i música. Aquest any, en la seva edició número 51, hi actua la Coral CET de Cants, de l'entitat, que farà un programa de cançons tradicionals i nadales. La poesia la posen diversos membres de l'Associació de Poetes Terrassencs, que llegiran poemes seus i d'altres autors. L'acte començarà a les set de la tarda, i és d'entrada gratuïta i oberta al públic general. Amb motiu d'aquest recital, el CET no farà avui sessió de joc del Quinto. La pròxima tindrà lloc el dia 29.