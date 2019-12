"No fem Pastorets" per terce any al Casal de Sant Pere

Santi Palos

25.12.2019 | 04:00

El 2015 i el 2016, el Casal de Sant Pere no va programar, per Nadal, cap funció dels seus "Pastorets" ("Ganàpia i Cigronet", de Francesc A.Izquierdo). El Nadal següent, les persones que passaven per davant de la porta de l'entitat, al carrer Major de Sant Pere, es trobaven amb la sorpresa que un cartell ho anunciava obertament. "Aquest any no fem Pastorets"!" Però realment era el títol d'una comèdia escrita per Sílvia Bartés, de tema nadalenc i pensada per ser representada en aquestes festes. ...