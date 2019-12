La Missa del Gall a la Mola espera uns 300 assistents

23.12.2019 | 22:08

El Centre Excursionista de Terrassa (CET) organitza avui, com cada any, una de les tradicions nadalenques més arrelades a la ciutat: l'assistència a la Missa del Gall a l'església de la Mola, al cim de la muntanya de Sant Llorenç del Munt. Antoni Baltà és el sacerdot que aquest any oficiarà una cerimònia que cada nit de Nadal fa pujar fins a dalt de tot de la nostra muntanya entre dues-centes i tres-centes persones.Com és habitual, Salvador Vives, de la secció d'investigacions subterrànies ...