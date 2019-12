Un "Conte de Nadal" interpretat pels nens i joves de 34 Passes

Santi Palos

24.12.2019 | 04:00

Cap a mitjans del 2006, la companyia de teatre amateur 34 Passes, que s'havia creat el gener de l'any anterior, va començar a parlar de muntar, per Nadal, uns "Pastorets". Però en aquella època, a la nostra ciutat, hi havia diversos grups que representaven "Pastorets", així que 34 Passes va decidir buscar una altra obra que fes per aquestes dates. I la va trobar en la novel·la "El Conte de Nadal". Una tarda de mitjans de desembre de 2006, els dos directors de l'adaptació, Jaume Gil i el ...