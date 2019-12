Neix Maleducats, un festival de música i art urbà promogut per Lildami

El 9 de maig a Terrassa

23.12.2019 | 10:40

El proper 9 de maig Terrassa acollirà el Maleducats, un festival de nova creació dedicat a la musica urbana i l'art urbà de nova generació als Països Catalans. Promogut pel raper terrassenc Lildami, el festival neix amb la vocació d'esdevenir un port per a les millors propostes nacionals, estatals i internacionals, així com un espai per a consolidar i normalitzar la nova escena catalana.

"Si creus que massa gent pensa que la música que escoltes, l'art que admires, la teva manera de vestir i fins i tot la teva manera de sentir està més a prop de la mala educació que de la bona, tal i com l'entenen, això és casa teva", diu la carta de presentació del festival.

Aquest dilluns a les sis de la tarda s'anunciarà l'avançament del cartell i es posaran a venda les entrades. "No hi podeu faltar, només hi haurà aforament per les cowgirls & cowboys mes ràpids de l'oest i est català", ha escrit a les xarxes socials Lildami, que ha publicat una cançó, "Cowboy bebop", amb el sr. Chen i Teuma Thug, com a himne del festival.