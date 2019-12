23.12.2019 | 16:20

El concurs de dibuix del Mes de la Pau arrenca la seva tercera edició a les biblioteques municipals. El certamen està dirigit a infants de fins a 13 anys que hauran de dibuixar quin significat té per a ells la paraula pau. El certamen està organitzat pel Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Terrassa i la BCT Xarxa. El termini màxim per al lliurament de l'obra serà el dissabte 25 de gener. El jurat seleccionarà tres dibuixos a cadascuna de les biblioteques municipals que formaran part de l'exposició "La Pau és...", una mostra itinerant que s'exhibirà per diversos equipaments municipals durant els mesos de febrer i març. Els guanyadors rebran un lot de llibres.