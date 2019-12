El Catalunya compleix 20 anys com a cinema municipal

23.12.2019 | 11:46

El Cinema Catalunya està d'aniversari. Avui, 23 de desembre, fa vint anys que va reobrir com a equipament municipal a la nostra ciutat. Després d'una llarga història com cinema privat, l'Ajuntament va decidir adquirir-lo per evitar el tancament d'aquesta emblemàtica sala i poder continuar oferint cinema al centre de Terrassa. La pel·lícula escollida per estrenar aquesta nova etapa va ser "Todo sobre mi madre", de Pedro Almodóvar, que en aquells moments començava la seva cursa per guanyar l'Òscar. Per tal de compartir aquesta efemèride, està previst organitzar una celebració oberta a tota la ciutadania de cara a la primavera de 2020.