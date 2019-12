El Ballet de Geòrgia ha estrenat a Terrassa "Fuenteovejuna"

23.12.2019 | 11:46

El Ballet de Geòrgia, amb la direcció artística de Nina Ananiashvili, va presentar per primera vegada a Terrassa i a l'Estat el ballet "Fuenteovejuna", basat en la mítica obra de Lope de Vega. Es tracta d'una producció que la companyia de Geòrgia té en el seu repertori però que fins ara només l'havia ballat al seu país. La peça compte la història d'un poble que es confabula per matar a un cacic prepotent i ambiciós. El ballet va agradar, especialment la segona part on passen els fets més importants i fa que la dansa i el drama s'intensifiquen. El Ballet de Geòrgia tanca l'any de dansa del Centre Cultural Terrassa avui amb "Chopiniana" i "L'ocell de foc", de Fokine.