Xavier Serrahima narra "La vida que no vam viure" Alberto Tallón

21.12.2019 | 04:00

"Li agafa la mà tan forta com quan ella era petita, quan se l'enduia a perseguir coloms per la Plaça Vella", escriu Xavier Serrahima a "La vida que no vam viure", una novel·la sobre les emprentes del passat i de les nostres (in)decisions. Amb Vicenç Villatoro la va presentar a la Biblitoteca Central.