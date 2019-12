Terrassa 48 recupera la música de Taltabull per uns "Pastorets"

S. P.

21.12.2019 | 04:00

Cristòfor Taltabull (Barcelona, 1888-1964) va ser un dels compositors, pianistes i pedagogs musicals catalanes més importants del seu temps. A 24 anys es traslladà a París, on va treballar com a pianista i orquestrador a la primera companyia cinematogràfica de la història, la Gaumont, per a la que Louis Feuillade va dirigir "Fantomas", "Les Vampires" i "Judex". Estrenava obres, es va fer amic de Debussy, Raval i ...