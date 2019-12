21.12.2019 | 04:00

Tradicionalment, a Terrassa es podien veure dos "Pastorets" diferents, els de Folch i Torres, amb Lluquet i R0velló, que fa el grup del Social, i "Ganàpia i Cigronet", amb text propi de Francesc A.Izquierdo, del grup del Casal de Sant Pere. Però ara, a la sala Crespi, el PAM Teatre de l'entitat porta des del 2017 fent, en lloc dels "Pastorets", "Aquest any no fem Pastorets". És una comèdia teatral de Sílvia Bartés que comença amb uns pastors del passat , anterior al naixement del nen Jesús, que apareixen en un assaig dels "Pastorets" i, es clar, els hi han d'explicar què és això del Nadal. Bartés, també codirectora d'un muntatge que aplega 50 actors, explica que aquest any "hem millorat tota la part tècnica". Les funcions es faran els dies 26, 28 i 29 de desembre i 4 de gener.