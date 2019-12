"Una experiència inoblidable. Gràcies"

20.12.2019 | 04:00

Feliu Formosa, malgrat els seus 85 anys, ha estat present en tots els actes de la programació d'homenatge. També hi va ser dimecres a la presentació de l'auca i el poemari. Entre una cosa i l'altra, es va aixecar de la primera fila en què seia , i, de peu dret, va dir que estava "molt agraït i satisfet", al Josep Maria Font i l'ACT, al Joan Vilamalava i a l'Anna Clariana per aquesta iniciativa d'una auca, "que crec que és molt difícil de fer, i ho han encertat plenament. Tot està en el seu punt. Les 48 vinyetes són perfectes". Pel que fa a l'espectacle "Darrere el vidre", Formosa va explicar que Monterde l'havia treballat a fons, "amb una tria per temes de la meva obra, que no havia fet mai ningú. I també gràcies a Antoni Verdaguer, pel seu documental". I de la programació de "Terrassa a Feliu Formosa", Formosa va dir que "tot plegat, aquests quatre dies a Terrassa, ha sigut per mi una experiència inoblidable. Moltes gràcies a tothom".