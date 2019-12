Sense Sal estrena "Estima Lliure"

19.12.2019 | 10:57

Després de l'èxit de "La Sortida", Sense Sal ha estrenat aquesta setmana una nova cançó, "Estima Lliure", amb la qual el grup terrassenc aposta pel pop electrònic. Es tracta d'un tema que pretén " trencar els rols establerts, perquè siguis qui tu vulguis ser". "Que no et diguin com, ni a qui has d'estimar", ha escrit el grup a les xarxes socials.

Sense Sal ha enregistrat "Estima lliure" a Tapetone Studio, amb Bernat Jordana. La mescla va a càrrec de Roger Rodés, de Medusa Estudio. Tot plegat, sota la producció del també egarenc Marc Riera.

El videoclip de la cançó, gravat a Terrassa i rodalies, està dirigit per Lluis Levrato i protagonitzat per Ódena Rodríguez i Marta Mas. A més, també hi ha participat l'escola de dansa i arts escèniques Àgora.