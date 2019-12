Lluís Homar, Josep M. Pou, José Sacristán i Mercè Sampietro, a la nova temporada de Teatre

19.12.2019 | 12:19

La regidora de Cultura, Rosa Boladeras, acompanyada del tècnic d'Arts Escèniques del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa, Gabriel Sicília, han comandat aquest matí la roda de premsa de presentació de la programació teatral del CAET per al primer semestre del 2020, comptant amb la intervenció de diversos artistes dels espectacles programats. La Temporada, que anirà entre gener i juny, inclourà catorze propostes per a públic general i sis per a públic familiar. Una de les novetats d'aquesta edició està precisament en aquesta darrera oferta, que ja no estarà organitzada per la Xarxa de Terrassa sinó directament pel departament de Cultura de l'Ajuntament. Dins la programació, destaca la presència de primeres espasses de la interpretació (Josep Maria Pou, Lluís Homar, Mercè Sampietro, José Sacristán), així com la presència d'Albert Pla o Guillem Albà.