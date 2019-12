18.12.2019 | 04:00

L' escriptor terrassenc Xavier Serrahima acaba de publicar la seva segona novel·la, "La vida que no vam viure". Avui a les set de la tarda, a la Biblioteca Central, li serà presentada per un altre escriptor de la ciutat, Vicenç Villatoro. El llibre ha estat publicat per El Gall Editor.