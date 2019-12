Lirisme eixordador

Crítica de música. Kekko Fornarelli Trio

Pamela Navarrete

18.12.2019 | 04:00

El músic italià Kekko Fornarelli és, sense cap mena de dubte, una de les personalitats creatives més interessants del panorama actual. Malgrat tenir ja sis àlbums al mercat, no havia estat mai a la Nova Jazz Cava. Amb tot, no el van afavorir ni la data ni el context; la nota negativa de la vetllada va ser l'escassa afluència de públic, injusta per a un músic de primer nivell, tot i ser pràcticament un desconegut entre nosaltres.Va ...