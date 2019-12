18.12.2019 | 04:00

Com cada any, el grup del Centre de Paràlisi Cerebral de Prodis va representar, divendres, "Els Pastorets", en una funció molt dinàmica que va entusiasmar la platea, plena, del Teatre Principal. Aquest any, el muntatge va tenir la música en directe d'una triada d'arpes del Conservatori de Terrassa, i la presentació la va fer una persona afectada de sordceguesa, mitjançant un aparell d'última tecnologia.