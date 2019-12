El terrassenc Titus guanya "Réplica", un concurs de freestyle

17.12.2019 | 11:47

Titus, conegut com "la bèstia de Terrassa", ha estat el guanyador d'aquesta edició de "Réplica", un programa de Play Z. Després d'unes quantes batalles, el terrassenc s'ha proclamat com la nova cara del freestyle espanyol en una celebració que "no ha deixat indiferent a ningú", asseguren els organitzadors. La sala Shoko de Madrid ha estat l'escenari on s'ha celebrat la gran final de "Réplica: la nueva era del freestyle". La speaker més famosa del freestyle a Espanya, Queen Mary, i l'ànima de Rèplica, Skone, han estat els presentadors de l'esdeveniment i els encarregats de retransmetre amb el seu flow la vetllada. Yerar, Titus, Aigor, 4T, Mencis, Kbza, K.O.S i Kambra han estat els finalistes, als quals han acompanyat Bnet, BTA, Invert, Arkano, Blon i Sweet Pain. "Ha estat una final molt renyida i tots els MC's ho han donat tot al "4x4" (estrofes de quatre), però només un n'ha estat vencedor. "Réplica" es va estrenar a Playz estrena a l'abril, i és el primer espai que reuneix els principals freestylers del panorama nacional. Es presenta com "una mostra de com es viu aquest fenomen al nostre país de la mà de les seves principals estrelles."