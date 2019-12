Protagonistes Nosaltres a Las Vegas

Una de les vistoses coreografies de "Las Vegas. Love and fire".

Una de les vistoses coreografies de "Las Vegas. Love and fire". SANTI OLIVET

S. P.

17.12.2019 | 04:00

Al llarg de tot un any la companyia Protagonistes Nosaltres prepara l'espectacle que, per aquestes dates, estrena al Centre Cultural Terrassa. Aquest diumenge, l'expectació era fins i tot més gran que de costum perquè es tractava de la segona part d'"Oh lalà! C'est magnifique!", la història que aquest grup de música i teatre de la fundació Fupar va presentar l'any passat. De manera que, quan el teló de l'auditori, gairebé amb totes les localitats ocupades, va aixecar-se, i "Las Vegas Love and ...