Lluís Prats torna a guanyar el premi Folch i Torres de novel·la

L' escriptor Lluís Prats, premiat per novel·la per a nois i noies "Estimat monstre". n. A.

S. P.

17.12.2019 | 04:00

La Nit de Santa Llúcia-Festa de les Lletres Catalanes, celebrada divendres a Santa Coloma de Gramenet, va tenir un guanyador terrassenc. Lluís Prats, que ja l'any 2014 va rebre el Premi Josep M. Folch i Torres de Novel·les per a Nois i Noies amb "Hachiko. El gos que esperava", se'l va tornar a endur amb "Estimat monstre". El premi està dotat amb quatre mil euros, i l'obra serà publicada el març per l'editorial La Galera.Inspirada per les novel·les "Matar un rossinyol" de Harper Lee i "La ...