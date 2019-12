"Got Talent" arriba avui a la gran final (Telecinco, 22 hores)

Efe

16.12.2019 | 13:57

El programa "Got Talent España" celebra aquesta nit la seva gran final. Dotze concursants de disciplines com la música, la màgia, la dansa o les acrobàcies competiran per ser el guanyador de la cinquena edició del "talent show", que ha estat líder d'audiència en la seva franja horària en dotze de les seves tretze emissions. El programa ha comptat amb un "share" mitjà del 21,3 per cent i un seguiment de 2,3 milions d'espectadors.

El jurat, format per Risto Mejide, Edurne, Dani Martínez i Paz Padilla, farà així aquesta nit les seves últimes avaluacions dels participants. Gairebé 300 artistes han passat pel programa, que està presentat per Santi Millán.

"Got Talent España" tindrà una sisena temporada i, de fet, ja n'ha iniciat els càstings. Per participar-hi, els candidats es poden inscriure a un càsting "online" obert a través de la web telecinco.es/gottalent.