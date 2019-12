"S'ha fet bona feina per tal d'aconseguir nous castells"

Arnau Boada, cap de colla de Minyons de Terrassa

Santi Palos

14.12.2019 | 04:00

"No segueixo", ens diu Arnau Boada. Aquesta tarda, a l'assemblea de tancament de temporada de la junta tècnica de Minyons de Terrassa, qui ha estat el cap de colla dels malva dels darrers dos anys (el primer, conjuntament amb Xavi Jurado), comunicarà oficialment la seva decisió de plegar. "Per qüestions personals, perquè crec que, de cap de colla, ha d'haver-hi una persona amb més energia i la ment més fresca." Potser és per això que, ara per ara, no ha aparegut cap possible relleu de Boada, i ...