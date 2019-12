Protagonistes Nosaltres porta a Clotilde i la seva troupe a Las Vegas

S. P.

14.12.2019 | 04:00

L' any passat, Protagonistes Nosaltres, la companyia de la fundació Fupar, va estrenar "Oh lalà" C'est magnifique". Un espectacle musical protagonitzat per Clotilde, una noia de casa bona que per fer realitat el seu somni de ser artista fuig a París amb una companyia de varietés.I el muntatge d'aquest any de Protagonistes Nosaltres és la segona part de les aventures de Clotilde. Amb els mateixos personatges de la fictícia companyia, ...